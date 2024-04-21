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دراما المتحدة

هل يمكن التظلم على رفض طلب التصالح في مخالفات البناء؟.. مدة محددة وفحص جديد

كتب:

محمد أباظة
09:02 ص | الأحد 21 أبريل 2024
مخالفات البناء

مخالفات البناء

قال المحامي إسلام عبدالمقصود إنَّ قانون التصالح في مخالفات البناء أجاز تقديم تظلم حال رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أنَّ لجان التظلمات جرى تشكيلها طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وعليه يتمّ تقديم التظلم خلال 30 يومًا تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.

ما الحل في حالة رفض طلب التصالح مخالفات البناء أو انقضاء مدة التظلم؟

وأوضح «عبدالمقصود» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في حالة رفض طلب التصالح مخالفات البناء، أو انقضاء مدة التظلم، أو في حالة البت فيها بتأييد الرفض، يجوز التقدم بطلب التصالح مع مراعاة سداد رسم فحص جديد، وكذلك سداد المقابل الخاص بجدية التصالح المحدد باللائحة، أو الفرق المستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يسترد.

يُشار إلى أنَّه من المقرر بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء خلال أول شهر مايو المقبل، بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.