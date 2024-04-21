هل يمكن التظلم على رفض طلب التصالح في مخالفات البناء؟.. مدة محددة وفحص جديد

قال المحامي إسلام عبدالمقصود إنَّ قانون التصالح في مخالفات البناء أجاز تقديم تظلم حال رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أنَّ لجان التظلمات جرى تشكيلها طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وعليه يتمّ تقديم التظلم خلال 30 يومًا تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.

ما الحل في حالة رفض طلب التصالح مخالفات البناء أو انقضاء مدة التظلم؟

وأوضح «عبدالمقصود» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في حالة رفض طلب التصالح مخالفات البناء، أو انقضاء مدة التظلم، أو في حالة البت فيها بتأييد الرفض، يجوز التقدم بطلب التصالح مع مراعاة سداد رسم فحص جديد، وكذلك سداد المقابل الخاص بجدية التصالح المحدد باللائحة، أو الفرق المستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يسترد.

يُشار إلى أنَّه من المقرر بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء خلال أول شهر مايو المقبل، بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.