محافظ القليوبية: الانتهاء من كل ملفات التصالح في مخالفات البناء خلال 6 أشهر

أكد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه خلال 6 أشهر كحد أقصى سيتم الانتهاء من جميع ملفات التصالح على مستوى المحافظة، وعددها 247647 طلبا، وقد تزداد وفقا لما هو متوقع من طلبات جديدة.

وشدد المحافظ على ضرورة تحديد عدد الملفات المستهدف إنهائها يوميا، مؤكدا أهمية العمل بروح الفريق الواحد من أجل الانتهاء من جميع ملفات التصالح في أقل مدة زمنية لخدمة المواطنين ورفع المعاناة عنهم.

مناقشة الإجراءات التنفيذية بشأن إنهاء ملفات التصالح

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسؤولي الإدارات الهندسية والتخطيط والمراكز التكنولوجية، حيث جرى مناقشة الإجراءات التنفيذية بشأن إنهاء ملفات التصالح بنطاق المحافظة، وذلك وفقا للإجراءات التي حددها القانون الصادر في هذا الشأن ولائحته التنفيذية وذلك بهدف التيسير علي المواطنين.

مراجعة وإنهاء ملفات التصالح

وأكد محافظ القليوبية ضرورة بذل أقصى الجهود من جميع أعضاء اللجان الرئيسية والفرعية للبدء فورا في مراجعة وإنهاء ملفات التصالح خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، موجها بسرعة الانتهاء من تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية وتوزيعهم على جميع المراكز والمدن والأحياء، للبدء في مهام عملهم لإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية.

وشدد محافظ القليوبية علي ضرورة التأكد من استيفاء كافة ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية من الآن قبل بدء اللجان مهام عملها، وإرسال بيان إلى جميع الوحدات المحلية متضمناً الأوراق المطلوب تواجدها داخل الملف للتأكد من تواجدها واستيفائها في حالة نقصها.