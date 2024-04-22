الأقمار الصناعية تكشف حجم الأضرار بقاعدة نيفاتيم الإسرائيلية بعد الهجوم الإيراني

خلال الفترة الماضية، تصاعدت حدة التوترات بين إيران وإسرائيل، بعد قصف الأخيرة لقنصلية الأولى في دمشق الأمر الذي أسفر عن مقتل عدد من مستشاريها ورجال الحرس الجمهوري، مما يحول حدة الصراع في منطقة الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة، ففي الأسبوع الماضي وجهت ضربات لأهداف عسكرية واسترتيجية لكليهما.

الهجوم الإيراني على إسرائيل

ومطلع الأسبوع الماضي هاجمت إيران دولة الاحتلال الإسرائيلي، باستخدام أكثر من 200 طيارة مسيرة انتحارية وصواريخ كروز، ورغم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه استطاع تدمير 99% من الهجوم، إلا أن الحرس الثوري أعلى نجاح استهداف قاعدة نيفاتيم جنوب دولة الاحتلال، بالإضافة إلى هضبة الجولان المحتلة "الشيخ جبل".

فيما شددت دولة الاحتلال على أنها استطاعت صد الهجوم الإيراني، ولم تصدر أي تصريحات عن الأضرار، إلا أن صور الأقمار الصناعية أظهرت خلاف ذلك.

الأضرار التي لحقت بإسرائيل بسبب هجوم إيران

ورغم تكتم دولة الاحتلال الإسرائيلية على الأضرار التي استهدفت قاعدة نيفاتيم، إلا أن صور الأقمار الصناعية أظهرت ما يحاولون إخفاءه، والتي عرضتها وكالة أسوشييتدس برس للأنباء، تظهر تدمير ممر في قاعدة جوية إسرائيلية نتيجة الهجوم الإيراني.

وقالت الوكالة العالمية، إن صور الأقمار الصناعية تظهر أن الدمار في قاعدة نيفاتيم يمكن التغاطي عنه، إلا أنه يظهر استعداد إيران لاستخدام أسلحتها الهائلة مباشرة على إسرائيل.

وبحسب الصور المعروضة، فأنه يظهر على قاعدة نيفاتيم جنوب الأراضي المحتلة، بقعة سوداء قرب ممر حظائر الطائرات في الجزء الجنوبي من القاعدة الجوية.

بداية الصراع الإيراني الإسرائيلي

بدأ الصراع يشتعل بين إيران وإسرائيل مطلع الشهر الجاري، عندما قصفت دولة الاحتلال قنصلية إيران في دمشق، الأمر الذي أسفر عن مقتل قيادي كبير في الحرس الثوري.

وقد دفع هذا إيران إلى الهجوم على إسرائيل بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة الأمر الذي أسفر عن إصابات في قاعدة نيفاتيم العسكرية.

وجاء الرد الإسرائيلي فجر الأحد الماضي، إذ تم قصف قواعد عسكرية بالقرب من مدينة أصفهان، وحتى اللحظة لم تعترف إسرائيل بالقصف ولم تعلن مسؤولياتها، وتم إصدار تعليمات إلى السفارات في جميع دول العالم بمنع التحدث عن تلك القضية.