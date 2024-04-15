فرنسا تستدعي السفير الإيراني لإدانة الهجوم الأخير على إسرائيل كتب: محمد عزالدين 05:55 م | الإثنين 15 أبريل 2024 فرنسا قررت فرنسا استدعاء السفير الإيراني لإدانة الهجوم الأخير على إسرائيل، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: فرنسا تحاول الوصول إلى حل لخروج السودان من الأزمة الراهنة «القاهرة الإخبارية»: ممثلة فرنسا في الأمم المتحدة تدين الهجوم الإيراني على إسرائيل وزير خارجية فرنسا: هجوم إيران على إسرائيل يتجاوز عتبة جديدة في زعزعة الاستقرار فرنسا تستعد لحرب بحرية ضد عدو مجهول.. ومهمة قادمة في البحر المتوسط «الخارجية السودانية» تستنكر استضافة فرنسا مؤتمرا حول الوضع الإنساني بالخرطوم فرنسا تطالب رعاياها بعدم السفر إلى إيران وإسرائيل ولبنان وفلسطين فرنسا إيران بقلم محمد عزالدين