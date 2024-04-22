«مش هتحس بالحر تاني».. اصنع مكيف هوائي في البيت بمكونات «على قد الإيد»

ارتفاع درجات الحرارة أمر يسبب الشعور بالضيق للكثيرين، خاصة لهؤلاء الذين يقضون أغلب أوقاتهم في الأجواء الحارة، باحثين عن منفذ هواء بارد، يساعدهم في التغلب على الجو الخانق والإحساس بالانتعاش، لذا نقدم في السطور التالية، طريقة صنع مكيف هوائي منزلي كحل موفر و«على أد الإيد».

يمكنك بواسطة بعض الأدوات البسيطة، صناعة مكيف هوائي منزلي، لا سيما أن الأمر لا يحتاج سوى بعض المكونات المتوفرة في منزلك، ولا يكلفك الكثير من الأموال، وفقا لموقع «Popular Mechanics» الأمريكي، فهناك طريقة سهلة لعمل مكيف منزلي بسهولة للتخلص من الحر ويمكن استعراضها في التقرير التالي..

وعاء بلاستيكي كبير

2 كيس ملح

قمع

4 زجاجات بلاستيكية فارغة

ورق قصدير

صندوق بلاستيكي به فراغات

مروحة منزلية صغيرة

ماء

خطوات عمل المكيف الهوائي المنزلي

افرغ 4 لترات ماء بارد في الوعاء البلاستيكي.

ضيف عليه أكياس الملح، واستمر في التقليب إلى أن يذوب الملح تماما في الماء

استخدم القمع في تعبئة الماء المالح داخل الزجاجات البلاستيكية الفارغة

ضع هذه الزجاجات المملؤة بالماء المالح، داخل الفريزر لمدار يوم كامل حتى تتجمد.