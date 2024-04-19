أصعب أيام الصيف.. 7 نصائح للتعامل مع الحرارة الشديدة
كتب:
عبير خالد
03:03 ص | الجمعة 19 أبريل 2024
أشد أيام الصيف حرارة
تتفاوت درجات الحرارة بين الحين والآخر في شهر أبريل، لتحذر الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بشأن أصعب أيام الصيف، والذي يشهد ارتفاعًا غير مسبوقًا في درجات الحرارة.
ونوهت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية، هذا اليوم الذي يحل في يوم 23 أبريل الجاري، ويشهد ارتفاعًا كبيرا في درجات الحرارة، ويصاحبه نشاط في حركة الرياح المثيرة للأتربة.
أحر يوم في الصيف
ويتطلب التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة حذرًا تامًا، ليوجه محمود القياتي خبير هيئة الأرصاد الجوية، بعض النصائح للتعامل مع الطقس بصفة عامة، ويمكن تناولها على النحو التالي:
- ضرورة متابعة النشرات الجوية بصفة مستمرة، لأن ذلك يساعد على معرفة طبيعة الأحوال الجوية قبل الخروج والعمل على الاستعداد لها على أكمل وجه.
- ينصح مرضى الجهاز التنفسي وحساسية الصدر في حالة الاضطرار إلى الخروج ارتداء الكمامات، في حال انتشار الرياح المحملة بالأتربة أحد أبرز الظواهر الجوية هذا اليوم.
ومن جانبها وجهت وزارة الصحة والسكان المصرية، مجموعة من النصائح للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة وجاءت على النحو التالي:
- تناول المياه بكثرة.
- تجنب التواجد في أماكن عديمة التهوية.
- على أصحاب الأمراض المزمنة عدم التعرض للشمس الشديدة، باعتبارهم من أكثر عرضة للإصابة بضربات الشمس.
- عدم المشي في الشمس لمسافات طويلة.
- استخدام المظلة الشمسية لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وذلك لتفادي حدوث أي إصابات نتيجة لتغيرات الجو المستمرة طيلة الشهر.