أشياء احذر منها عند شراء تكييف جديد لمنزلك.. «خد بالك من الكهرباء»

يعد التكييف من أكثر الأجهزة التي لا يمكن الاستغناء عنها في المنزل خلال فصلي الصيف والشتاء، إذ إنه يعمل على تبريد الأجواء عند انخفاض درجات الحرارة، ويعمل على التدفئة عند انخفاض درجات الحرارة والشعور ببرودة الطقس، الأمر الذي يجعله من أكثر الأجهزة التي يتم شراؤها، وهناك العديد من الأشياء التي يجب اتخاذ الحذر منها عند شرائها.

ويحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على توجيه النصائح للمواطنين حتى يتمكنوا من استخدام الأجهزة الكهربائية الاستخدام الأمثل، ونوضح من خلال هذا التقرير الأشياء التي يجب اتخاذ الحذر منها عند شراء التكييف، وفق نصائح الجهاز للمواطنين، والتي جاءت كالتالي:

أشياء احذر منها عند شراء التكييف لأول مرة

ويقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض النصائح التي تساعد المواطنين عند شراء التكييف لأول مرة وهي كالآتي:

- يجب على المواطن أن يختار المكيف المناسب لمساحة منزلك أو شقتك.

- يجب على المواطن أن يحذر من تركيب جهاز تكييف تكون قدرته غير مناسبة للمكان المطلوب، إذ أن ذلك يتسبب في قلة عمره الافتراضي.

- على المواطن أن يحرص على شراء الأنواع ذات قطع الغيار ومراكز الصيانة المتوفرة في كل الأنحاء.

- يجب على المشتري أن يستشير الفنيين قبل شراء التكييف للتأكد مما إذا كانت كهرباء البيت وعداد الكهرباء سوف يحتاج للتغيير قبل شراء التكييف أم لا، كذلك بالنسبة لتوصيلات التكييف، وما هي أفضل طريقة لتركيب التكييف دون تكسير أو تشويه حوائط الغرفة أو المنزل.