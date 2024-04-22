رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

قائد بجيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد استقالته بسبب الفشل في 7 أكتوبر

كتب:

ماريان سعيد
09:25 ص | الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" اللواء أهارون حاليفا

رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" اللواء أهارون حاليفا

أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، بأنه من المتوقع أن يعلن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية «أمان»، اللواء أهارون حاليفا، استقالته من جيش الاحتلال بعد إعلان مسؤوليته عن نجاح عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.

رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية يبلغ هاليفي باستقالته صباح اليوم

وأوضح حاليفا، أن قراره المبدئي السابق خلال بداية الحرب بالاستقالة والتقاعد لإخفاقات 7 أكتوبر دخل حيز التنفيذ، إذ أبلغ حاليفا رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي باستقالته صباح اليوم.

رئيس الاستخبارات الإسرائيلية يلوح بفشله في مهمته

وقال حاليفا: «في جميع زياراتي لوحدات الجيش خلال الأيام الأخيرة، أكدت أن بداية الحرب كانت فشلًا استخباراتيًا وقع تحت قيادته ولم يحذر من حدوث ذلك»، مشيرا إلى أن ما حدث يجب التحقيق فيه بطريقة عميقة ومؤثرة لاستخلاص النتائج، لكن الآن هناك مهمة واحدة فقط، وهي القتال والفوز بها. 

وقبل نحو 3 أسابيع، تحدث حاليفا مع قيادات في شعبة الاستخبارات، قائلا: «ليس من المؤكد أن الأسوأ تجاوزنا، فنحن أمام أيام معقدة»، وفي يناير قال خلال حفل تخريج دورة ضباط المخابرات، إنه يتوقع من الضباط الجدد التعبير عن رأيهم المهني دائما، مضيفا: «تعلموا من الأخطاء». 

وفي نوفمبر الماضي، تحدث عن الفشل الاستخباراتي الذي سبق الهجوم المفاجئ الذي شنته الفصائل، قائلا إن الاستخبارات والجيش فشلا في 7 أكتوبر، ويجب أن نركز على القتال. 

 

اقرأ المزيد:

«الأمن الروسي»: الاستخبارات الأوكرانية سهلت الهجوم الإرهابي في موسكو

رئيس لجنة الاستخبارات بالشيوخ الأميركي: نحذر من خطر المجاعة في غزة

السيسي يستقبل رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية لبحث وقف إطلاق النار في غزة

«القاهرة الإخبارية»: الاستخبارات الأمريكية ترجح رد إيران على إسرائيل من خلال وكلائها

السيسي يناقش تطورات الوضع في غزة مع رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية

«dmc» تشيد بمانشيت «الوطن» عن لقاء الرئيس السيسي بـ«الاستخبارات الروسية»
بقلم ماريان سعيد