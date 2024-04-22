قائد بجيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد استقالته بسبب الفشل في 7 أكتوبر

أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، بأنه من المتوقع أن يعلن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية «أمان»، اللواء أهارون حاليفا، استقالته من جيش الاحتلال بعد إعلان مسؤوليته عن نجاح عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.

رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية يبلغ هاليفي باستقالته صباح اليوم

وأوضح حاليفا، أن قراره المبدئي السابق خلال بداية الحرب بالاستقالة والتقاعد لإخفاقات 7 أكتوبر دخل حيز التنفيذ، إذ أبلغ حاليفا رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي باستقالته صباح اليوم.

رئيس الاستخبارات الإسرائيلية يلوح بفشله في مهمته

وقال حاليفا: «في جميع زياراتي لوحدات الجيش خلال الأيام الأخيرة، أكدت أن بداية الحرب كانت فشلًا استخباراتيًا وقع تحت قيادته ولم يحذر من حدوث ذلك»، مشيرا إلى أن ما حدث يجب التحقيق فيه بطريقة عميقة ومؤثرة لاستخلاص النتائج، لكن الآن هناك مهمة واحدة فقط، وهي القتال والفوز بها.

وقبل نحو 3 أسابيع، تحدث حاليفا مع قيادات في شعبة الاستخبارات، قائلا: «ليس من المؤكد أن الأسوأ تجاوزنا، فنحن أمام أيام معقدة»، وفي يناير قال خلال حفل تخريج دورة ضباط المخابرات، إنه يتوقع من الضباط الجدد التعبير عن رأيهم المهني دائما، مضيفا: «تعلموا من الأخطاء».

وفي نوفمبر الماضي، تحدث عن الفشل الاستخباراتي الذي سبق الهجوم المفاجئ الذي شنته الفصائل، قائلا إن الاستخبارات والجيش فشلا في 7 أكتوبر، ويجب أن نركز على القتال.