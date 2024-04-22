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دراما المتحدة

مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى عيد تحرير سيناء

كتب:

أسماء زايد
09:34 ص | الإثنين 22 أبريل 2024
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء، وعودتها إلى حضن الوطن.

وتقدم رئيس الوزراء بالإنابة عن أعضاء الحكومة، وبالأصالة عن نفسه، بأسمى آيات التهاني القلبية، وأصدق التمنيات للرئيس بهذه المناسبة، التي ستظل دائما وأبدا فخرا لنا جميعا تُذكرنا بنصر أكتوبر المجيد، الذي قدّم فيه أبناء مصر البواسل أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن، وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والوطنية الصادقة من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن، والحفاظ على مقدراته.

وفي برقيته، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالتوجيهات المستمرة للرئيس الجمهورية ببذل قصارى الجهود من جميع أجهزة الدولة؛ من أجل تحقيق التنمية في ربوع سيناء، وبناء المجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير فرص العمل؛ في إطار المشروع القومي الكبير لتنمية شبه جزيرة سيناء، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليه بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وعلى شعب مصر العظيم بالمزيد من الخير والأمن والسلام.

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