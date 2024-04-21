القوات المسلحة في عيد تحرير سيناء: «زي ما حررناها.. بنعمرها بإيدينا» (فيديو)

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، 3 بروموهات استعدادًا لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بعيد تحرير سيناء، والذي يتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار «ويتواصل البناء».

وقالت القوات المسلحة، في البروموهات: «نحلف بعهد الله، إن زي ما حررناكي يا سينا.. هنعمرك بإيدينا».

وأكّدت أنَّ أبطال القوات المسلحة كانوا رجالاً وعلى قدر المسئولية خلال حربي الاستنزاف وأكتوبر المجيدة، وأنّهم أخذوا على نفسهم عهد باسترداد أراضينا، ثم مدت مصر يدها نحو السلام، حتى عادت سيناء كاملة لمصر والمصريين.

ولفتت القوات المسلحة، في البروموهات، إلى أنَّ سيناء عادت لمصر بفضل تضحيات رجالها المخلصين، وأنَّ تاريخها الممتد دومًا شاهد على انتصارات مصر على أرضها الغالية.