فئات مستثناة من إجازة عيد تحرير سيناء وفقا للقانون.. اعرفهم

حرص مُشرّع قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، الخاص بشئون العمل والعاملين بالقطاع الخاص، على تخصيص مواد توضح الإجازات الرسمية المستحقة للعاملين خلال فترة الخدمة.

الإجازات المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص

وجاءت المواد من 46 إلى 57 لتكشف عن الإجازات المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص، بأجر كامل، ومن بين هذه الإجازات التي يصدر بها قرار من وزير العمل، وزير السلطة المختصة بإجازة عيد تحرير سيناء وموعدها 25 أبريل من كل عام.

الخميس 25 أبريل إجازة عيد تحرير سيناء

وإجازة عيد تحرير سيناء 2024، ستوافق يوم الخميس 25 أبريل للعام الجاري، ورغم أنها إجازة رسمية بأجر كامل يحصل عليها العاملون بالقطاع الخاص، إلا أن القانون استثنى كل من يحتاج إليهم العمل ومنشأة العمل للحضور في يوم الإجازة، مقابل تعويض كل من يحضر للعمل بمنحه مقابلا ماديا، وقدّره بأجر مثلي اليوم محسوبا من الأجر الأساسي للعامل.

ومن الفئات التي استثناها القانون من تنفيذ إجازة عيد تحرير سيناء يوم 25 أبريل، كل العاملين بالمنشآت بالقطاع الخاص التي لا يتجاوز العاملين بها 10 أفراد، بالإضافة إلى المنشآت الحيوية التي تعمل في أيام الإجازات.

وتقوم مديريات العمل بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ الإجازة بكافة الضوابط التي نص عليها قانون العمل، حيث يقوم مفتشو المديريات بالمرور على منشآت العمل بالقطاع الخاص، للتأكد من تطبيق وتنفيذ مواد القانون على طرفي عملية الإنتاج وهما أصحاب العمل والعاملين.

استدعاء العاملين في إجازة عيد تحرير سيناء

وتنص المادة رقم 52 بقانون العمل، على أنه يجوز لصاحب العمل بمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص تشغيل العامل في أيام الإجازة الرسمية مثل مناسبات الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لكن بشروط، ومن هذه الشروط منح العامل تعويضا ماليا قدره مثلي الأجر عن كل يوم يحضر فيه للعمل خلال الإجازة، إذا تطلبت حاجة العمل حضور العامل في ذلك اليوم، ولذلك يجوز تشغيل العامل بالقطاع الخاص في يوم إجازته لكن مع تحقيق هذا الشرط.

وكان حسن شحاتة، وزير العمل، قد أعلن أن يوم الخميس المقبل 25 أبريل 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد تحرير سيناء وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2024.