«الصحة»: 609 آلاف مواطن سجلوا بالمنظومة الإلكترونية لمشروع الرعايات المركزة 

عقد قيادات وزارة الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة العمل بالمشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، وذلك بديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تتابع مستجدات العمل ومدى توافر كافة المستلزمات الجراحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار، بالإضافة إلى التنسيق الدائم والمستمر بين الوزارة وهيئة الشراء الموحد لتوفير الاحتياجات اللازمة لإنهاء قوائم الانتظار بمختلف أنواعها، لخفيف آلام المرضى وأعبائهم.

بيانات المنظومة الإلكترونية

وأوضح «عبدالغفار» أن هناك تحليل بيانات المنظومة الإلكترونية للمشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، حيث بلغ عدد المسجلين على المنظومة 609 آلاف، في الفترة من 1 أبريل 2023، حتى نهاية مارس 2024، موضحا أن هناك توجيها لقطاع الرعاية العلاجية في هذا الصدد، بضرورة التعاون مع المستشفيات الجامعية من خلال الربط على المنظومة الإلكترونية، في إطار التكامل بين كافة مؤسسات الدولة المعنية، بما فيه صالح المرضى.

متابعة حالات التسكين في الرعايات المركزة

وأشار «متحدث الصحة» إلى أن هناك متابعة من الوزارة لحالات التسكين في الرعايات المركزة خلال الفترة من أكتوبر 2022 حتى مارس 2023، مقارنة بالفترة من أكتوبر 2023 حتى مارس 2024، ومتوسط مدة الانتظار في الغرفة المركزية لحالات رعايات الأطفال خلال الفترة من ديسمبر 2023 حتى مارس 2024، والتي انخفضت إلى متوسط 21 ساعة انتظار.

وأضاف أن هناك متابعات للعمل بمجمعات الرعايات المركزة، والتي ساعدت في استقبال 511 حالة بمستشفى عين شمس العام، و192 حالة بمستشفى تابع للقطاع الخاص، كما استقبل مجمع الرعايات المركزة بأحد مستشفيات القطاع الخاص في الإسكندرية 110 حالات، فضلاً عن استقبال 383 حالة بمجمع رعايات مستشفى القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.