الكنيسة الأسقفية تتسلم رسميا الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر

سلّم الأب زومسكينوس الأزرعي الأمين العام المشارك لمجلس كنائس مصر الأمانة العامة للمجلس للقس يشوع يعقوب الأمين العام الجديد ممثلًا للكنيسة الأسقفية في هذه الدورة العاشرة حيث دأبت الطوائف على تبادل منصب الأمين العام فيما بينها.

الأمين العام الجديد

الأمين العام الجديد القس يشوع يعقوب حاصل على ماجستير اللاهوت من جامعة نورث كارولينا اللاهوتية وعمل كمدرس العهد الجديد في كلية اللاهوت الأسقفية لمدة سبع سنوات وشارك في تأسيس معهد جبال النوبة للدراسات الكتابية السودانيين و عمل كمدير المعهد لمدة ثلاث سنوات .وقام بالتدريس بكلية لاهوت الايمان ويخدم حاليًا كعميد مساعد لكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

فيما شهد حفل العيد العاشر لمجلس كنائس مصر تكريم رؤساء الطوائف الحاضرين وتسليم دروع باسم المجلس قبل بدء عامه العاشر برئاسة الكنيسة الأسقفية.

مجلس كنائس مصر

الجدير بالذكر أن مجلس كنائس مصر تأسس عام 2013 كمؤسسة تجمع في عضويتها خمس كنائس مصرية تمثل الطوائف المختلفة، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والكنيسة الإنجيلية، والكنيسة القبطية الكاثوليكية، وكنيسة الروم الأرثوذكس والكنيسة الأسقفية، وهو أول كيان يجمع الطوائف المصرية معا.

يسعى المجلس لنبذ أية خلافات مذهبية ومحاربة التعصب والتطرف بين المسيحيين بعضهم البعض، دون أن يتدخل فى معتقدات كل طائفة، وينظم مؤتمرات تجمع شباب الكنائس عبر لجانه المختلفة