محافظ الشرقية: «الحضانات» صرح طبي جديد داخل مستشفى السعديين

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، واللواء محمد محفوظ وكيل وزارة الإسكان، بدء التشغيل التجريبي لقسم الحضانات الجديد بمستشفى السعديين المركزي، اليوم الأربعاء.

جاء ذلك بحضور اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، وسيد رجب مدير جمعية الأورمان بالشرقية، وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن بالشرقية، وعدد من قيادات مديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومدير المستشفى.

تشغيل قسم الحضانات الحديد

تابع المحافظ، ووكيل وزارة الصحة والحضور، تشغيل قسم الحضانات الجديد، بعد الإنتهاء من الأعمال الإنشائية له على مساحة 510 م2، ليشمل قاعتين للحضانات، تسع 36 حضانة بدلاً من 14حضانة بالقسم الحالي، بالإضافة لوحدات لتحضير الرضعات الصناعية، وغرفة للرضاعة الطبيعية، وغرفة استقبال وطوارئ، وغرفة للموجات الفوق صوتية على القلب، بالتطابق مع معايير الجودة، وسياسات مكافحة العدوى، بتكلفة إجمالية 9 ملايين جنيه، ضمن بروتوكول التعاون المبرم، وجار توريد باقي التجهيزات الطبية اللازمة، والتي تقدر بـ10 ملايين جنيه، عن طريق قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، بالتنسيق مع منظومة الشراء الموحد.

محطة معالجة المياه وقسم الكلى الصناعي

وتفقد باقي المشروعات التي شملها بروتوكول التعاون بالتطوير ورفع الكفاءة، وتم الانتهاء منها وتشغيلها تجريبيا في شهر يونيو الماضي، كمحطة معالجة المياه، وقسم الكلى الصناعي، والذي يتسع إلى 53 ماكينة للغسيل الكلوي بمشتملاتها.

كما تفقد المحافظ، ووكيل الوزارة، الأعمال الإنشائية بمبنى الأورام الجديد، والمزمع تشغيله لتقديم خدمات علاج الأورام خارجيا دون حجز المرضى بقسم الأورام بالمستشفى، ما يسمح بإجراء الكشف الطبي، والمتابعة الدورية من خلال العيادات الخارجية، بالإضافة لتجهيزه بأكثر من 30 كرسي لتلقي جلسات العلاج الكيماوي والهرموني.

وتقدم وكيل الوزارة، بالشكر والتقدير للمحافظ، ورئيس جمعية الأورمان، ومدير مديرية الإسكان، وممثلي المجتمع المدني، ومدير المستشفى، وكل من ساهم في دعم مستشفى السعديين، لجهودهم المبذولة في تحقيق هذه الإنجازات الضخمة، والتي تعد نقلة نوعية داخل منظومة الصحة بمحافظة الشرقية.