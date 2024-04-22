اليونسكو والجامعة العربية ينظمان مؤتمرا لمناقشة مخاطر التضليل الإعلامي

بدأ منذ قليل المؤتمر الدولي الذي ينظمه تحالف اليونيسكو للثقافة الإعلامية والمعلوماتية عن دور الثقافة الاعلامية في دعم التفاهم والسلام العالمي وذلك بمقر جامعة الدول العربية، برعاية وحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

ويحضر الجلسة الافتتاحية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الذي أجرى لقاء مع أبو الغيط قبل بدء المؤتمر، كما يترأس الفاعلية التي تستمر لمدة 3 أيام الدكتور اسماعيل عبد الغفار اسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبالتعاون مع الأكاديمية العربية وجامعة أوتونوما برشلونة بإسبانيا والمعهد الدولي للثقافة الإعلامية والمعلوماتية.

أهمية وسائل الإعلام المختلفة

ونظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في وقت سابق مؤتمرا صحفيا عن هذا الملتقى، كما أكد تحالف اليونيسكو في بيانه الخاص بالمؤتمر الدولي أنه في حين أن وسائل الإعلام لا تزال ضرورية للتواصل وكمصادر رئيسية للمعلومات والاخبار، إلا أن الاعتماد المفرط عليها يتطلب إدارة حذرة ودرجة عالية من الوعي وهذا مما يستلزم تنمية مهارات التفكير النقدي لدى جيل الشباب، وإكسابهم العديد من المهارات الأخرى التي تمكنهم من التعامل مع وسائل الاعلام بالشكل الإيجابي والصحي مما يساعد على الحد من التأثيرات السلبية لوسائل الاعلام ويصبح توجيههم عبر المشهد الإعلامي، لا سيما في أوقات النزاعات، أمرًا ضروريًا لتعزيز نهج واع لاستهلاك المعلومات.

وأوضح تحالف اليونيسكو أن تحقيق التوازن بين فوائد الوصول إلى وسائل الإعلام ومخاطر التضليل الإعلامي أمرا ضروريا للتغلب على التعقيدات، ويمارس مقدمو المعلومات من خلال وسائل الإعلام التقليدية والرقمية على حد سواء، تأثيرا كبيرا على الهويات الثقافية والمشهد الإعلامي لأي مجتمع.

ويشارك في المؤتمر عدد من الخبراء وأساتذة الجامعات والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني، من مصر والدول العربية والولايات المتحدة وكندا والبرازيل وأسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفنلندا والهند والصين وروسيا الاتحادية ونيجيريا، علاوة على ممثلي مكاتب اليونسكو بالمنطقة العربية والمدير العام المساعد المنظمة اليونسكو لقطاع الاتصال والمعلومات من المقر الرئيسي لمنظمة اليونسكو بباريس.

وأوضح التحالف إن المؤتمر يهدف بشكل خاص إلى التوعية بالدور المهم الذي يمكن أن تلعبه الثقافة الإعلامية في دعم التفاهم العالمي ونشر ثقافة السلام، وقد دأبت منظمة اليونسكو على القيام بدور محوري في هذا الصدد على مدار ما يزيد عن 40 عاما من أجل التوعية بأهمية الثقافة الإعلامية والمعلوماتية بصفة خاصة للشباب وصغار السن.

دور وسائل الإعلام في تنشئة الشباب

وأوضح التحالف في بيانه أن وسائل الإعلام تطورت وأصبحت تلعب دورا محوريا في تنشئة الشباب وتشكيل وجهات النظر من خلال المعلومات والترقية، وفي الآونة الأخيرة التي جرى التأكيد عليها خلال أزمة كوفيد - 19، فإن السياق الحالي الممتد على مدى سنوات لا يبرز التحديات الوبائية فحسب، بل أيضًا الصراعات العالمية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن التشابك بين الاعتماد على وسائل الإعلام والتحديات الجيوسياسية الحالية يؤكد الحاجة إلى اهتمام متزايد من قبل الآباء والمربين والإعلاميين وصناع السياسات بما تنشره وسائل الاعلام ويتعرض له الجمهور وخاصة الشباب وصغار السن.

كما أشار إلى أنه في حين أن وسائل الإعلام لا تزال ضرورية للتواصل وكمصادر رئيسية للمعلومات والاخبار، إلا أن الاعتماد المفرط عليها يتطلب إدارة حذرة ودرجة عالية من الوعي، مما يستلزم تنمية مهارات التفكير النقدي لدى جيل الشباب وإكسابهم العديد من المهارات الأخرى التي تمكنهم من التعامل مع وسائل الاعلام بالشكل الإيجابي والصحي، مما يساعد على الحد من التأثيرات السلبية لوسائل الاعلام ويصبح توجيههم عبر المشهد الإعلامي، وخاصة أوقات النزاعات، لتعزيز نهج واع لاستهلاك المعلومات، خاصة وأن مقدمو المعلومات من خلال وسائل الإعلام التقليدية والرقمية على حد سواء، لهم تأثيرا كبيرا على الهويات الثقافية والمشهد الإعلامي لأي مجتمع.