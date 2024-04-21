أيمن محسب: برلمان الجمهورية الجديدة إنجاز مصري 100% بأحدث التكنولوجيا العالمية

قال النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن البرلمان الجديد يقع في مكان يليق بالجمهورية الجديدة والعصر الحديث، ويضم أحدث أنواع التكنولوجيا الموجودة على مستوى العالم، مشيرا إلى تصريح المستشار حنفي جبالي المتعلق بكون البرلمان الجديد بتصميم مصري 100% تحت إشراف عالمي.

بناء البرلمان الجديد بأيد مصرية

وأضاف «محسب»، خلال لقائه لبرنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، أن كل الأيادي التي مُدت وشاركت في بناء هذا الصرح العظيم كانت مصرية 100%، موضحا أن بناء البرلمان تم بسرعة عالية للغاية، وكل المواد المستخدمة والخام مصرية تماما، باستثناء المواد المرتبطة بالتكنولوجيا والصوت تحديدا.

أفضل البرلمانات عالميا

وتابع أن الشاشات الكبيرة العملاقة داخل مقر البرلمان الجديد ترجع لشركة أجنبية، ولكنها صُنعت داخل على أرض مصر، مشيرا إلى أن البرلمان الجديد من أفضل البرلمانات على مستوى العالم: «لم أرى برلمان بمثل كفاءة وحجم وعراقة البرلمان المصري الجديد، وفخور بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونفخر بكل المنتجات المكتوب عليها صنع في مصر».