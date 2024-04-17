المشاركون في «إديوتك إيجيبت»: إضافة لسوق العمل.. وتطوير التكنولوجيا التطبيقية

عرض برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «dmc»، تقريرا بعنوان تحت شعار «اصنع مستقبلك».. انطلاق النسخة الثالثة للمنتدى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي «إديوتك إيجيبت».

وخلال التقرير، قال الدكتور إيهاب الدميري استشاري تطوير استراتيجيات الذكاء الاصطناعي، إن المنتدى إضافة جديدة لسوق العمل وتطوير التكنولوجيا التطبيقية في السوق المصرية، لافتًا إلى أن توجيه الشباب في التعليم الفني حاليًا هو القوة الرئيسية للدولة في التوعية والتطوير.

منتدى «إديوتك إيجيبت» يربط الصناعة بالتعليم

وقالت علية سراج الدين المدير التنفيذي لإحدى المؤسسات المشاركة في المنتدى: «نحرص دائما على التواجد في المنتدى لأنه فرصة للقاء القائمين على التعليم الفني، لمعرفة آخر الاتجاهات التي تسعى إليها الدولة في الشأن التكنولوجي، إضافة إلى كونه فرصة للطلبة للمشاركة وعرض أعمالهم».

أضاف الدكتور خالد سعيد الكيلاني عميد مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم، أن المنتدى يهتم بشكل كبير جدًا بوضع صورة للتعليم الفني والمهني، متابعًا: «بالنسبة لمجمع خدمة الصناعة يعتبر قسما خاصا داخل المنتدى مسؤولا عن ربط الصناعة بالتعليم داخل الأكاديمية».