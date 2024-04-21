فريق فلسطين التشيلي يلتقي يونيفرسيداد بالدوري.. صراع الأول والثاني

يستضيف فريق فلسطين التشيلي أو «بالستينو» نظيره يونيفرسيداد دي تشيلي، على ملعب «كيستيرنا»، بالجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري المحلي لكرة القدم «بريميرا»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتل فريق فلسطين أو «بالستينو» الذي تأسس على يد مجموعة من المهاجرين الفلسطينيين عام 1920، المركز الثاني، في بطولة الدوري التشيلي لكرة القدم «بريميرا»، برصيد 17 نقطة، فيما يأتي يونيفرسيداد دي تشيلي، بقمة البطولة بـ20 نقطة.

فوز «بالستينو» على نوبلنسي بالجولة الثامنة

وفي الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري التشيلي لكرة القدم، فاز فريق فلسطين التشيلي «بالستينو» الذي تأسس في عام 1921 على يد مجموعة من المهاجرين الفلسطينيين، على ديبورتيفو نوبلنسي، بنتيجة 2-0 على ملعب «نيلسون أويارزون أريناس».

وفي المقابل، يخوض يونيفرسيداد دي تشيلي، مباراة «بالستينو»، بتعادل إيجابي بنتيجة 1-1 مع نظيره كوكيمبو أونيدو، على ملعب «خوليو مارتينيز برادانوس»، بالجولة الثامنة من بطولة الدوري التشيلي لكرة القدم «بريميرا».