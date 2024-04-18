وزير الخارجية الإسباني: الشعب الفلسطيني لديه الحق في الحصول على دولة مستقلة

قال وزير الخارجية الإسباني إن إسبانيا تنضم إلى الأصوات المؤيدة لحق فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وأضاف خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن أذاعتها قناة «القاهرة الإخبارية»، قائلًا «يجب تطبيق حل الدولتين لتعزيز السلام والاستقرار بالمنطقة، سنعترف بدولة فلسطين لأن الشعب الفلسطيني يستحق أن يكون له مستقبل واعد».

وتابع: «اقترحنا عقد مؤتمر دولي لاقى تأييدا كبيرا من الاتحاد الأوروبي لتعزيز العمل على حل الدولتين، مئات الآلاف من الأسر في فلسطين تحتاج إلى المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، الشعب الفلسطيني لديه الحق في الحصول على دولة فلسطينية مستقلة».