رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

وزير الخارجية الإسباني: الشعب الفلسطيني لديه الحق في الحصول على دولة مستقلة

كتب:

منتصر سليمان
08:29 م | الخميس 18 أبريل 2024
قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قال وزير الخارجية الإسباني إن إسبانيا تنضم إلى الأصوات المؤيدة لحق فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وأضاف خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن أذاعتها قناة «القاهرة الإخبارية»، قائلًا «يجب تطبيق حل الدولتين لتعزيز السلام والاستقرار بالمنطقة، سنعترف بدولة فلسطين لأن الشعب الفلسطيني يستحق أن يكون له مستقبل واعد».

وتابع: «اقترحنا عقد مؤتمر دولي لاقى تأييدا كبيرا من الاتحاد الأوروبي لتعزيز العمل على حل الدولتين، مئات الآلاف من الأسر في فلسطين تحتاج إلى المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، الشعب الفلسطيني لديه الحق في الحصول على دولة فلسطينية مستقلة». 

اقرأ المزيد:

نتنياهو: نؤكد التزامنا بإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة والتصدي للتهديدات الإيرانية

مندوب الصين بمجلس الأمن: ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

مندوبة فرنسا بمجلس الأمن: على إسرائيل فتح المعابر لإيصال المساعدات إلى غزة

مندوب روسيا بمجلس الأمن: أمريكا تعترض على كل تحرك يهدف لوقف العنف في غزة

مندوب مالطا بمجلس الأمن: يجب تنفيذ وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة

«القاهرة الإخبارية»: إعلام إسرائيلي يتحدث عن هجوم بطيئ جنوب غزة بدلا من اجتياح شامل
بقلم منتصر سليمان