أمين تنظيم «حماة الوطن» يهنئ أسيوط بالعيد القومي: «قبلة العلم في الوجه القبلي»

هنأ الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد، وأمين أمانة التنظيم المركزية لحزب حماة الوطن، أهالي محافظة أسيوط بمناسبة العيد القومي للمحافظة، الذي تحتفل به في 18 أبريل من كل عام.

وقال «العطيفي» في بيان، إنّ محافظة أسيوط هي قبلة العلم بالوجه القبلي على مدار عقود، حيث تحظى بموقع متميز في قلب صعيد مصر، وتتميز بوفرة مواردها الطبيعية والبشرية.

حياة كريمة في أسيوط

وأشار الدكتور أحمد العطيفي إلى أنّ أسيوط تعد إحدى المحافظات التي تنفذ بها مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية «حياة كريمة» بعدد 149 قرية و894 تابعًا بعدد 7 مراكز يجرى بها تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع، وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكد أن حزب حماة الوطن حريصًا على التواجد بالصعيد وتنفيذ مبادرات مجتمعية وفاعليات سياسية، وهو ما شهدته محافظة أسيوط من خلال أمانات الحزب بالمراكز والقرى، بناءً على توجيهات الأمانة المركزية.

انتصار أهالي قرية بني عدي على الحملة الفرنسية

واختتم «العطيفي»: «نهنئ جميع الأهالي في الذكرى رقم 245 لانتصار أهالي قرية بني عدي على الحملة الفرنسية عام 1799م، والتي تعيد للأذهان أروع النماذج في التضحية والفداء من أجل الوطن والتي شهدت استشهاد نحو 3 آلاف شهيد من الأهالي قدموا أرواحهم فداء للوطن في سبيل المحافظة على أرضهم ضاربين أقوى الأمثلة في الحرب والسلام، ومنذ ذلك الوقت أصبح هذا اليوم العيد القومي للمحافظة.