القبض على 14 تاجر مخدرات في 4 محافظات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن الجيزة، والدقهلية، والأقصر، والمنوفية، جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، إذ جرى تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن الجيزة

ضبط حداد مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين، وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

ضبط عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة العياط، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وبندقية آلية، وعدد من الطلقات.

مديرية أمن الدقهلية

ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة شربين، وبحوزته كيلو جرام لمخدر الحشيش، وكمية من مخدري الهيروين والشابو، وبندقية آلية، وعدد من الطلقات.

ضبط عنصر إجرامي مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس، وله معلومات جنائية، وبحوزته كيلو جرام لمخدر الحشيش، وكمية من مخدر الشابو، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات.

مديرية أمن الأقصر

ضبط 4 عناصر إجرامية، لهم معلومات جنائية، بدوائر قسم شرطة الأقصر ومركزي شرطة إسنا، وأرمنت، وبحوزتهم 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و2 كيلو جرام لمخدر البانجو، وكمية من مخدر الأفيون، و3 فرد محلي، وعدد من الطلقات.

ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية،مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا، وبحوزته 1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وكمية من مخدر الأفيون، وفرد محلي، وعدد من الطلقات.

ضبط 3 عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية، مقيمون بدائرة قسم شرطة الأقصر، وبحوزتهم 2,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وكمية من مخدر الشابو، و2 فرد محلي وطلقتان، وسلاح أبيض.

مديرية أمن المنوفية

ضبط عنصران خطران لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة قويسنا، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين ، وفرد محلي وطلقة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1,6 مليون جنيه تقريبا.