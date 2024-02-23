القبض على 11 تاجر مخدرات خلال حملات أمنية في 4 محافظات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن الأقصر، والمنوفية، وقنا، والدقهلية جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، إذ جرى تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن الأقصر

ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا، وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو- فرد محلي وطلقتين.

ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة، وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدري الشابو، الهيروين- بندقية آلية وعدد من الطلقات.

مديرية أمن المنوفية

ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون، وبحوزته 3 كيلو جرام لمخدر الحشيش– كمية من مخدر الهيروين- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – ميزان حساس.

ضبط عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، وبحوزتهما 1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلي وطلقة.

ضبط 3 عناصر إجرامية لاثنين منهم معلومات جنائية- مقيمين بدائرة مركز شرطة بركة السبع، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة الحشيش، الهيروين، الآيس- فرد محلي وطلقة.

مديرية أمن قنا

ضبط عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات.

مديرية أمن الدقهلية

ضبط عنصرين إجراميين له معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة منية النصر، وبحوزته 10 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات- دراجة نارية بدون لوحات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.