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دراما المتحدة

القبض على تاجر مخدرات بتهمة غسل 40 مليون جنيه

كتب:

محمد بركات
07:59 م | الإثنين 15 أبريل 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال (عنصر إجرامي - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار والترويج للمواد المخدرة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإضفاء صبغة شرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 40 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات