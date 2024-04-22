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دراما المتحدة

الكرملين: سنتخذ إجراءات قضائية حال استيلاء الغرب على الأصول الروسية المجمدة

كتب:

هانى حسن
11:38 ص | الإثنين 22 أبريل 2024
الكرملين

الكرملين

أعلن الكرملين، أنَّ روسيا ستتخذ إجراءات قضائية وانتقامية حال استيلاء الغرب على الأصول الروسية المجمدة، مشددا على أنَّ المساعدات الأمريكية لأوكرانيا لن تغير الوضع على الخطوط الأمامية لجبهات القتال، وذلك حسبما أفادت به «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل. 

وأكّد الكرملين، أنَّ إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا ستكبد كييف مزيدا من الخسائر، مبينًا أنَّ الجيش الروسي سيتخذ الإجراءات اللازمة والضرورية بشأن استعداد بولندا لنشر أسلحة نووية. 

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بقلم هانى حسن