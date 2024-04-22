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دراما المتحدة

القبض على 3 هاربين من أحكام قضائية في بني سويف والأقصر والشرقية

كتب:

محمد بركات
11:36 ص | الإثنين 22 أبريل 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببني سويف)، مطلوب التنفيذ عليه في 24 قضية تبديد بإجمالي مدد حبس 10 سنوات وكفالات مالية.

كما تم ضبط (حداد - مقيم بدائرة مركز شرطة الأقصر)، محكوم عليه بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى ضبط (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية)، مطلوب التنفيذ عليه في 48 قضية (تبديد – إيصال أمانة) بإجمالي مدد حبس 20 سنة و4 أشهر وكفالات مالية.

 

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