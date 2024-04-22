القبض على 3 هاربين من أحكام قضائية في بني سويف والأقصر والشرقية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببني سويف)، مطلوب التنفيذ عليه في 24 قضية تبديد بإجمالي مدد حبس 10 سنوات وكفالات مالية.

كما تم ضبط (حداد - مقيم بدائرة مركز شرطة الأقصر)، محكوم عليه بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى ضبط (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية)، مطلوب التنفيذ عليه في 48 قضية (تبديد – إيصال أمانة) بإجمالي مدد حبس 20 سنة و4 أشهر وكفالات مالية.