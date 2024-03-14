القبض على تاجر سيارات هارب من 606 سنة سجن في الدقهلية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن عن ضبط سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، محكوم عليها بالسجن 10 سنوات فـى جناية تزوير وبالحبس 33 سنة وكفالات مالية في 12 حكم بتهم تبديد.

كما جرى ضبط موظف بالمعاش، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، محكوم عليه في 128 حكم في قضايا تبديد، ضرب، غش أغذية، بلغت العقوبات فيها 165 سنة حبس وكفالات وغرامات مالية.

وتمكنت الأجهزة من ضبط تاجر سيارات، مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية، محكوم عليه فى 216 حكم فى قضايا تبديد بلغت العقوبات 606 سنة حبس وكفالات مالية.