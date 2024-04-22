«البيئة»: مليون نوع من المخلوقات حول العالم تعرضت للانقراض

قال الدكتور البيلي حطب، مدير عام اقتصاديات المحميات والتنوع البيولوجي في وزارة البيئة، إنّ اليوم العالمي للأرض يُستغل لتنفيذ فعاليات تمتد أسبوعا من أجل توعية الجمهور بأهم القضايا المطروحة على الساحة والتي تمس حياة الإنسان.

الأرض تضمن استمرار واستدامة الحياة

وأضاف «حطب»، في حواره المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «الأرض تضمن استمرار واستدامة الحياة، وإن لم نحافظ عليها ومواردها، فإن المسار الإجباري لنا سيكون الضرر».

وتابع مدير عام اقتصاديات المحميات والتنوع البيولوجي في وزارة البيئة: «العالم كله وحدة واحدة، وبالتالي فإن أي خلل يحدث في منطقة ما يمتد للدول المحيطة على أقل تقدير».

الحفاظ على البيئة مسؤولية الدول والأفراد

وأكد، أن الحفاظ على البيئة وحمايتها مسؤولية الدول والأفراد، وليس الحكومات فقط، في ظل تعرض أكثر من مليون نوع من المخلوقات تعرضت للانقراض حول العالم.