«الشعراوي» يوضح أفضل دعاء بعد أذان الفجر (فيديو)

يلجأ المسلم إلى التضرع إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات والأدعية، ومنها الدعاء بعد الآذان، إذ يعتبر بشكل عام من الأمور التي أوصى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي تعليم نبوي شريف، ويحرص قطاع كبير من المسلمين على ترديده.

أفضل دعاء بعد أذان الفجر

وحول أفضل دعاء بعد أذان الفجر، فقد أوضح الشيخ محمد متولي الشعراوي، عبر مقطع فيديو بثته قناته الرسمية على «اليوتيوب»، أنّ الصيغة التالية هي أفضلها على الإطلاق وهي الواردة عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهي كالتالي: «اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته؛ حلت له شفاعتي يوم القيامة هذا» رواه البخاري في الصحيح، عن جابر، زاد البيهقي في آخره: «إنك لا تخلف الميعاد وهي زيادة لا بأس بها».

الدعاء المستحب بعد الآذان

كما ورد عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ في دعاء بعد الآذان: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ».

ومستحب الدعاء بعد الآذان: «اللهمّ أعنّي ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكّارًا، لك ذكّارًا، لك رهّابًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا، لك أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري، اللهمّ لا تردّنا خائبين، وآتنا أفضل ما يُؤتى عبادك الصّالحين، اللهمّ ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالّين، ولا مضلّين، واغفر لنا إلى يوم الدّين، برحمتك يا أرحم الرّاحمين».