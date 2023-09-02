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ما حكم ترديد الآذان بصوت مرتفع داخل المسجد؟.. «مبدأ أساسي يحكم الأمر»

كتب:

تامر نادر
06:19 ص | السبت 02 سبتمبر 2023
الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

ما حكم ترديد الأذان خلف المؤذن بصوت مرتفع داخل المسجد؟.. سؤال يطرحه كثيرون ممن يرفعون أصواتهم أثناء التواجد في المسجد، ما جعل الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يتطرق للحديث عنه خلال لقائه في برنامج «فتاوي الناس» المذاع عبر قناة الناس.

حكم ترديد الأذان خلف المؤذن بصوت مرتفع

وأوضح «شلبي» أن ترديد الآذان خلف المؤذن عبادة تدخل في ذكر الله سبحانه وتعالى، لافتًا إلى أن هناك مبدأ أساسي يحكم العبادة دائمًا وهو عدم التشويش على الناس أو إزعاجهم، مستشهدًا بما جاء في أواخر سورة الإسراء، قائلًا: «دليل كده قوله تعالى في كتابه العزيز: وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا».. لومعرفة مزيدًا من التفاصيل اضغط هنــــــــــــــا.

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بقلم تامر نادر

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