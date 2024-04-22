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«التضامن»: شراكة مع «الأغذية العالمي» لدعم احتياجات السودانيين في مصر

كتب:

كريم روماني
01:43 م | الإثنين 22 أبريل 2024
وزيرة التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن الاجتماعي

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، توفير مساحات صديقة للأطفال السودانيين وإدراجهم بالحضانات، إضافة إلى التشجيع على عمل مشروعات مشتركة بين المصريات والسودانيات لتسهيل عملية الدمج.

تنفيذ تدخلات وبرامج تنموية

وجاءت قضايا الأشقاء في السودان على رأس أجندة نيفين القباج، خلال زيارتها لمحافظة أسوان، حيث ناقشت مع السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، دعم تنفيذ تدخلات وبرامج تنموية وتدخلات الإغاثة للضيوف السودانين في مصر عقب اندلاع الأزمة السودانية، إلى جانب أهم القضايا الاجتماعية والتنموية الأكثر انتشارًا في المحافظة.

وأكدت وزيرة التضامن، إطلاق الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي لدعم احتياجات الأشقاء السودانيين في مصر، لافتة إلى حرص مصر على تقديم بعض الخدمات للوافدين السودانيين بسبب الصراعات المسلحة منتصف العام الماضي، خاصة المرأة التي تم استخدامها في الصراع بشكل يتنافي مع حقوق الإنسان.

9 ملايين ضيف 

ونوهت بأنّ مصر أبوابها دائما مفتوحة للأشقاء وهناك لجنة متابعة لمتابعة حصر ما تتحمله الدولة من مساهمات لرعاية ضيوفها، تحت مظلة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتستضيف مصر 9 ملايين ضيف يحظون بجميع الخدمات التي يحصل عليها المصريون.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.