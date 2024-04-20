وزير خارجية تركيا: نعمل مع مصر لتحقيق الاستقرار في ليبيا وتسوية أزمة السودان

قال وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، إن هناك مساحات تعاون مهمة جدًا بين تركيا ومصر، بشأن ليبيا والسودان والصومال وإثيوبيا.

أشار «فيدان»، خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية مصر سامح شكري، المُذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، إلى أنه فيما يتعلق بليبيا، تولي تركيا أولوية كبيرة لتحقيق استقرار ووحدة ليبيا، ويجري العمل بين مصر وتركيا للوصول لذلك.

أوضح أنه جرى الاتفاق على مواصلة المباحثات بشأن ليبيا، وجرى التطرق أيضًا لما يحدث في السودان من حرب أهلية، وتأثير ذلك على المنطقة وفرص تسوية وحل الأزمة في السودان، وهو ما جرى تناوله اليوم بشكل مفصل.

أضاف أنه فيما يتعلق بموضوع إثيوبيا والصومال، جرى تناول الموضوع، مشددًا على أنه جرى التأكيد على وحدة أراضي الصومال وسيادته.