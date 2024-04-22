الهلال الأحمر المصري: قدمنا موادا غذائية لـ1.8 مليون شخص في السودان

أعلن الهلال الأحمر المصري، تقديم مواد غذائية 1.8 مليون مستفيد منذ بدء النزاع في السودان، موضحًا أن المواد الغذائية تشتمل على مياه وبسكويت ووجبات غذائية، في إطار الدور الحيوي الذي يقوم به الهلال خاصة في أوقات الأزمات والحروب.

12 ألفا و940 خدمة لإعادة الروابط الأسرية

وأكد الهلال الأحمر في منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، أنه قدم 12 ألفا و940 خدمة لإعادة الروابط الأسرية، سواء مكالمات محلية أو مكالمات دولية وشحن هواتف واتصال إنترنت وحالات التقصي.

وفي سياق متصل، أكد الهلال الأحمر أنه يعمل على مواجهة أخطار الكوارث والنكبات العامة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والمنظمات القومية والدولية، كما يقدم الهلال خدمات التنمية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا وتشجيع التبرع بالدم.

التركيز على سبل الوقاية والإسعاف

كما يعمل الهلال الأحمر المصري، على تقديم الخدمات الصحية والطبية مع التركيز على سبل الوقاية والإسعاف الأولى، ويهدف إلى رفع الوعي الصحي وتشجيع الأنشطة الوقائية وتوفير خدمات علاجية بأسعار رمزية في المراكز والعيادات الطبية، ومراكز تنظيم الأسرة، كذلك إقامة مراكز مجهزة بوسائل وآليات التدريب على الإسعاف الأولي.

أيضاً يعمل الهلال الأحمر المصري، حسب موقعه الإلكتروني الرسمي، على توفير عيادات ورعاية خاصة للحالات المحتاجة لنقل دم متكرر مع تقديم خدمات الدم وتشجيع عمليات التبرع به.