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دراما المتحدة

إرجاء مناقشة البيان المالي لموازنة الدولة 2024-2025 أمام «النواب» إلى الغد

كتب:

ولاء نعمه الله
01:20 م | الإثنين 22 أبريل 2024
مجلس النواب

مجلس النواب

أرجأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة البيان المالي للموازنة العامة للدولة لعام2024-2025 إلي الجلسة البرلمانية غدا فيما واصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون التأمين الموحد اليوم .

مشروع الموازنة العامة للدولة

وطلبت الحكومة إرجاء عددا من مواد مشروع القانون لصياغتها مرة أخرى، وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الجلسة البرلمانية غدا الثلاثاء ستشهد عرض بيان الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025.

وكذلك عرض بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/ 2025.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.