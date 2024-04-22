«الداخلية» تمنح زيارتين استثنائيتين لجميع النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل

أعلنت وزارة الداخلية منح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارتين استثنائيتين، اعتبارا من يوم السبت 27 أبريل، حتى 13يونيو، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 25 أبريل، وعيد القيامة المجيد، وحرصا من وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسيا من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.