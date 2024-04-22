القاهرة تستضيف القمة الخامسة لشركات ناشئة بلا حدود مايو المقبل

أعلنت منظمة شركات ناشئة بلا حدود «Startups Without Borders»، عن اطلاق قمتها الخامسة لريادة الأعمال خلال 10 و 11 مايو المقبل في Kamelizer Spaces- District 5 بالقاهرة الجديدة، تحت شعار «تخطي الحدود.. بناء آفاق عالمية».

مشاركة 3 آلاف من المبتكرين ورواد الأعمال

سيشارك في النسخة الخامسة 3 آلاف من المبتكرين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم إلى جانب الرواد الفاعلين في مجال التكنولوجيا، وستضم كبار المتحدثين والمستثمرين من لندن، وإيطاليا واليابان، والولايات المتحدة، والسنغال، والكويت، والمملكة العربية السعودية، فضلاً عن خبراء في مجال الشركات الناشئة مثل إبراهيم ساجنا وساداهارو سيكو ومايكل لينتس.

دعم رواد الأعمال وتمكينهم لتأسيس أعمال تجاري

خلال النسخة الخامسة، سيتمّ التركيز على دعم رواد الأعمال وتمكينهم لتأسيس أعمال تجارية ذات نطاق عالمي من خلال ورش عمل متنوعة، حيث سيقوم كل من جون غامبا و اكي جيرسيتانو بمناقشة كيفية الاستثمار في الأسواق الأمريكية، كما سيتم عرض مجموعة متنوعة من برامج الهبوط الناعم (Soft Landing) لكل من المملكة العربية السعودية والولايات الأمريكية، لتمكين الشركات الناشئة من التوسع لأسواق عالمية جديدة بمساعدة شركاء محليين في هذه البلدان.

إطلاق صالون الذكاء الاصطناعي

وتتميز نسخة هذا العام، بإطلاق صالون الذكاء الاصطناعي، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وسيتم تنظيمه بالشراكة مع شركة VC Blitzscaling Ventures الأمريكية.

بناء نظام بيئي عالمي شامل لرواد الأعمال

صرحت فالنتينا بريمو، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Startups Without Borders بأنه على مدار الأعوام الماضية انتقلت قمة ريادة الأعمال من مدينة إلى أخرى في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا لبناء نظام بيئي عالمي شامل لرواد الأعمال، مبينة أنه بالرغم من أن هذا العام مليء بالتحديات في المنطقة، إلا أنه يمثل الوقت الأنسب للتعاون مع رواد الأعمال المبتكرين الذين يحولون كل التحديات إلى فرص نجاح.

التعاون مع خبراء ريادة الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم

وأضافت بريمو: "نؤمن تماماً بمدى قوة التعاون مع خبراء ريادة الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم وانعكاسه على دعم رواد الأعمال الشباب وفتح آفاق جديدة للابتكارات، وذلك من خلال جلب وفود الشركات الناشئة والمستثمرين من شتى أنحاء العالم، من إيطاليا إلى المملكة العربية السعودية والكويت".

التعاون مع كبار المستثمرين في مختلف المجالات

وأشارت، إلى أنه بجانب الجلسات الحوارية مع كبار المتحدثين، حيث تستضيف القمة عدد من اللقاء مع المستثمرين المستثمرين، فقد تم استضافة 460 لقاءً بين الشركات الناشئة والمستثمرين في نسخة عام 2023. وأوضحت أن فعاليات القمة ستتيح للشركات الناشئة التعاون مع كبار المستثمرين في مختلف المجالات ومن مختلف الدول، حيث ستشارك الشركات الناشئة في اجتماعات وجاهية مع مستثمرين من أبرز شركات الاستثمار العالمية، كما ستنظم القمة هذا العام أيضًا اجتماعات للتشبيك بين الشركات واستكشاف فرص النمو والتعاون المشترك، حيث يمكن للمستثمرين من مختلف دول العالم مقابلة رواد الأعمال المبتكرين والتعاون معهم، علاوة على تقديم منح دراسية لرواد الأعمال بالشراكة مع مؤسسة Forward Inc الهولندية.

ستشهد فعاليات القمة نخبة من المتحدثين تضم عدداً من كبار المستثمرين، ومستثمري رأس المال الجريء ومسئولي حاضنات ريادة الأعمال، والذين سيناقشون ويكشفون عن عالم الاستثمار الجديد، بالإضافة إلى أكثر من 30 ورشة عمل، تقدم لرواد الأعمال العديد من الأفكار والأدوات اللازمة للنمو والتوسع، بدءًا من بناء خطط المبيعات إلى فهم قوة الذكاء الاصطناعي.وتحظى قمة هذا العام بعدد من الرعاة الدوليين الذين يشملون Qewam،Odoo، Aspire Consulting، GSE - جامعة بنسيلفانيا، Blitzscaling Ventures، بالإضافة إلى شركاء مكان الحدث Kamelizer و 5 District