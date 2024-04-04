معلومات عن برنامج ريادة الأعمال التابع لـ«القومي للمرأة».. تمكين اقتصادي

يحرص المجلس القومي للمرأة على دعم وتمكين المرأة المصرية، بما يتماشى مع أهداف الدولة المصرية لتمكين المرأة وتحسين أوضاعها، ومن أبرز المجالات التي يعمل عليها القومي للمرأة، هو القطاع الاقتصادي ويسعى لتمكين السيدات اقتصاديا.

التمكين الاقتصادي للمرأة

وقالت الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة في تصريح خاص لـ«الوطن» إنَّ برنامج ريادة الأعمال واحد من أهم البرامج التي أطلقها المجلس القومي للمرأة من أجل تمكين المرأة اقتصاديا، ويركز البرنامج جهوده على المرأة الريفية والأكثر احتياجا، وذلك في إطار الخطى المختلفة التي يتمّ اتخاذها من أجل تحسين حياة الريفيات والارتقاء بها، فهناك العديد من البرامج التي تم إطلاقها من قبل مؤسسات مختلفة بالدولة تهدف للارتقاء بحياة المواطنين في الريف.

وبينت أنَّ البرنامج يأتي ضمن المشروع القومي لتمية الأسرة المصرية، ويهدف المجلس القومي للمرأة من خلال برنامج ريادة الأعمال إلى تدريب السيدات على أسس إدارة المشاريع، حتى يتمكن من إدارة مشاريعهن مما يساهم في تمكينهن اقتصاديًا.

مبادئ يقدمها البرنامج

ويتضمن البرنامج تعريف السيدات بمبادئ التخطيط والتسويق، إلى جانب العمل على تعريفهن بالمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال وأسسها، كالابتكار وتقييم الفرص لاختيار أفضلها، ومن ضمن المهارات التي يتم تعريف السيدات بها ضمن أنشطة برنامج ريادة الأعمال هي كيفية إدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات، وقد عمل المجلس على تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون بين القومي للمرأة و«حياة كريمة».