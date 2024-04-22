«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 25 فلسطينيا في يوم واحد

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 25 مواطنا فلسطينيا في يوم واحد، لترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 8425 معتقلا فلسطينيا.

عمليات اعتقال الفلسطينيين

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أنّ عمليات الاعتقال تتم خلال حملات مداهمات وتفتيش أو على الحواجز التي يجري وضعها بين الحين والآخر في المحافظات، كما تستمر الاعتداءات المستمرة بحق الفلسطينيين من قبل المستوطنين، كما جرى حرق منزل شرق رام الله ووقعت 6 إصابات إحداها خطيرة.

الاحتلال يمنع المواطنين من إخماد حرائق المنازل

وتابعت أنّ جنود الاحتلال الإسرائيلي منعوا المواطنين من إخماد الحريق بالمنازل المشتعلة، كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من المواطنين من عائلتي غلمة والقواسمي وجرى اقتيادهم إلى جهة غير معلومة.