مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يطلق سينما المكفوفين في دورته العاشرة

يقيم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير برنامج «سينما المكفوفين»، ضمن فعالياته في دورته العاشرة التي تقام في الفترة من 25 إلى 30 أبريل الجاري، حرصًا منه على إقامة فعاليات فنية أساسية وموازية تخدم المجتمع المدني بالإسكندرية.

وأكّد المخرج محمد محمود رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، حرصه الدائم في تقديم الجديد والمميز للتواصل دائمًا مع المجتمع المدني، من خلال الفعاليات والورش الفنية التي تقام جميعها بالمجان لأبناء مدينة الإسكندرية.

«سينما المكفوفين».. خطوة إيجابية لتقديم فرص لذوي الهمم

وأضاف: «الشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي في هذه الدورة خطوه إيجابية تتيح لنا الفرصة في تقديم المزيد من الفرص لذوى الهمم من فعاليات موازية، كونهم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا ولهم الحق في جميع المزايا التي يتمتع بها أي مواطن، وهو ما حرصت عليه جمعية دائرة الفن غير الهادفة للربح والتي من أولوياتها تقديم جميع الفعاليات الفنية التي تخدم المجتمع المدني».

وأوضح الممثل محمد جلال منسق عام المهرجان ومؤسس برنامج سينما المكفوفين أن «البرنامج خطوة أولى ضمن عدد من الفعاليات والورش الفنية الموجهة لذوي الهمم بالتعاون والشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمج ذوي الهمم في جميع المجالات ولاسيما الفنية، وتلبية لهذا النداء سوف نبذل قصارى جهدنا إنجاح الفكرة، وقد أبدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إعجابها الشديد بالفكرة، ويعد مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير هو صاحب السبق في تنفيذ هذا البرنامج بمصر».

وقال المنتج السينمائي الدكتور محمد العدل رئيس شرف المهرجان إن لقاء وزيرة التضامن كان مثمرا، إذ أن لديها رؤية واضحة وتتمتع بخلفية ثقافية وفنية كبيرة وتدرك أهمية تلك الفعاليات التي تخدم المجتمع، مضيفًا أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير لديه رؤية وخطة للتطوير منذ بداياته وأن فريق عمل المهرجان يتكاتف دائما من أجل إخراج دوراته بشكل يليق بمكانة مصر وتاريخها الثقافي والفني والسينمائي.

تفاصيل برنامج «سينما المكفوفين» في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

«سينما المكفوفين» هي التجربة هي الأولى من نوعها بمصر من خلال مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير، وفيها يتمّ عرض عدد من الأفلام القصيرة لجمهور المكفوفين بواسطة شرح الصورة السينمائية، ويدير العرض الإعلامية المغربية هناء العايدي، وتقام العرض بسينما مترو تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.