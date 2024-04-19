وزيرة التضامن ورئيس مهرجان الإسكندرية يبحثان تطوير سينما المكفوفين

انتهت وزارة التضامن الاجتماعي، من إعداد دراسة حول «الباعة الجائلين: التحديات وفرص التأمين الاقتصادي والحماية الاجتماعية»، مؤكدة في تقريرها الأسبوعي أنه يتم مراجعتها تمهيداً لإعداد حوار مجتمعي مصغر لتحسين سبل عملهم وجودة حياتهم.

مناقشة مخاطر الزيادة السكانية

وأشارت في تقريرها إلى أنّ نيفين القباج وزيرة التضامن، استقبلت رئيس مجلس إدارة جمعية الفن ورئيس مهرجان الإسكندرية، لبحث التعاون في تطوير سينما المكفوفين بالمهرجان، كما تضمن التقرير عقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ندوة لمناقشة مخاطر الزيادة السكانية وتأثيراتها الاقتصادية على جهود التنمية في المجتمع وتنمية الأسرة المصرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات.

سياسة الحماية الاجتماعية

كما نظمت الوزارة، ورشة عمل حول تطوير اللائحة النموذجية المنظمة للعمل داخل دور الحضانة بمشاركة عدد من مديري المديريات وممثلي إدارات الأسرة والطفولة ومؤسسات المجتمع المدني، وترأست الوزيرة اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات البيئية والريفية لمناقشة سياسة الائتمان وسياسة الحماية الاجتماعية والبيئية للصندوق.

وشهدت «القباج» احتفالية الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار الاحتفال باليوم العالمي لطيف التوحد، وأكدت ضرورة زيادة عدد الجمعيات التي تخدم في هذا المجال.