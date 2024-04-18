ياسمينا العبد تشارك بـ«إلى ريما» في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

تشارك ياسمينا العبد بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة ببطولة فيلم «إلى ريما»، من إخراج حسام جمال والمقرر اقامته في الفترة ما بين 25 إلى 30 أبريل.

تفاصيل فيلم ياسمينا العبد بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

فيلم إلى ريما مأخوذ عن رواية في قلبي أنثي عبرية للكاتبة خولة حمدي، وتدور أحداثه في بيت يهودي تعيش فتاة مسلمة بالتبني من رب الأسرة الذي يتعلق بها كثيراً، وسرعان ما تتصاعد الأحداث وتكبر الفتاة.

الفيلم من إخراج وتأليف حسام جمال ويشاركه في الكتابة نورهان عبدالسلام، وبطولة ياسمينا العبد، محمد يوسف ومن إنتاج DS+ بلال الطراوي.

مشاركة ياسمينا العبد بمسلسل مسار إجباري في الموسم الرمضاني

ومؤخراً حققت ياسمينا العبد نجاحا في موسم رمضان بمسلس مسار إجباري والذي عرض على منصة Watch it، إذ قدمت دور فرح الأخت الصغيرة لعصام عمر والتي سينكشف طبيعة علاقتها بأحمد داش خلال الأحداث. ا

لمسلسل بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي والعمل من إخراج نادين خان.

وشاركت الفنانة ياسمينا العبد مؤخراً في المبادرة العالمية لتقديم مجموعة من الأفلام القصيرة المختارة تحت عنوان «In Bloom»، التي تركز على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وذلك بمبادرة من مؤسسة «MTV Staying Alive» و«Paramount Global» ومؤسسة «Bill and Melinda Gates»، إذ تؤدي ياسمينا العبد دور فاي بفيلم بعنوان «Period»، وهو من تأليف وإخراج نيكول تيني الولايات المتحدة، والذي يدور حول فاي التي تعاني هي والعديد من زميلاتها في المدرسة من نقص الخدمات وعدم تمكنها من شراء منتجات الدورة الشهرية، لذلك تنطلق في حملة للحصول عليها مجاناً.