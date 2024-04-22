وسط انقسام سياسي.. هل يؤجل «النواب اللبناني» الانتخابات البلدية للمرة الثالثة؟

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا تلفزيونيا بعنوان «وسط انقسام سياسي وغضب شعبي.. مجلس النواب اللبناني يدرس تمديد ثالث لولاية المجالس البلدية».

وذكر التقرير أنّ هناك استحقاق آخر مصيره التعطيل نحو تمديد ثالث لولاية المجالس البلدية والاختيارية في لبنان، ووسط انقسام سياسي وغضب شعبي في ظل تأخر حلول إصلاحية لنظام البلديات الذي يعاني فسادًا كبيرًا.

وجاء في التقرير أنّ الحرب في الجنوب وتداعياتها على الظروف الأمنية، أسباب دفعت بها بعض القوى السياسية لأجل تمرير قانون عاجل لتمديد ولاية المجالس البلدية والاختبارية القائمة حتى 31 مايو 2025، وسط نقاشات حول إمكانية عقد انتخابات تبدأ في المناطق التي تسمح الظروف بإجرائها مقابل الانتظار أن تتضح الأمور في المناطق الأخرى، إلا أنّ القرار يبقى في يد الهيئة في جلسة حددتها في 25 أبريل الجاري.

وتابع: «غياب التحضيرات لإنجاز الاستحقاق الذي كان مقررًا في مايو المقبل، يؤكد الاتجاه صوب التأجيل حيث تأخذ الانتخابات البلدية عادة طابعًا عائليا وسياسيًا في لبنان، عكس منافسة سياسية بين الأحزاب تقتصر عليه الانتخابات النيابية».