لماذا نحتفل باليوم العالمي للكتاب في 23 أبريل؟.. السر وراء الوفاة

يحتفل العالم في مثل هذا اليوم من كل عام، بـ«اليوم العالمي للكتاب وحقوق النشر»، ويجرى من خلاله الترويج والاستمتاع بالكتب، وإقامة احتفالات مختلفة بجميع أنحاء العالم للتعرف على الكتاب من كل حقبة زمنية، والرابط بين الماضي والمستقبل بمختلف الأجيال والثقافات.

وجاء اختيار اليوم في المؤتمر العام لليونسكو بباريس عام 1995 لتكريم الكتاب والمؤلفين، وتشجيع الجميع للوصول إلى الكتب، هو تاريخ رمزي في الأدب العالمي، إذ رحل فيه عدد من المؤلفين البارزين وهم: «ويليام شكسبير، وميجيل دي ثرفانتس، وإنكا غارسيلاسو دي لا فيغا».

وحسبما ذكر موقع «history» تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن المؤلفين الذين خلد يوم 23 إبريل ذكراهم من خلال الاحتفال بـ «اليوم العالمي للكتاب وحقوق النشر».

ويليام شكسبير

ولد وليام شكسبير يوم 23 أبريل.

كتب شكسبير 37 مسرحية.

من أشهر أعماله تاجر البندقية، هاملت، والملك لير، وماكبث، وجعجعة بلا طحن، وزوجات وندسور المرحات، والليلة الثانية عشرة أو كما تشاء والأمور بخواتمها والصاع بالصاع ويوليوس قيصر وعطيل وأنطونيو وكليوباترا.

انتشرت مسرحياته في جميع أنحاء العالم وجرى تجسيدها مئات المرات وتحويلها إلى أعمال درامية.

توفي 23 أبريل 1616.

إنكا غارسيلاسو دي لا فيغا

ولد إنكا غارسيلاسو دي لا فيغا في القرن الـ16 يوم 12 أبريل 1539 في كوزكو.

لقب بـ شاعر عصر النهضة الإسباني.

بدأ في الأدب والترجمة البارزة عام 1590 لكتاب «حوارات الحب لليون هيبريو» المكتوب باللغة الإيطالية.

وأول سجل تاريخي له كان «لا فلوريدا ديل إنكا» الذي يروي غزو شبه الجزيرة.

نُشرت أعماله النادرة المحفوظة التي كتبها بين عامي 1526 و1535 بعد وفاته مع أعمال «خوان بوسكان في برشلونة»، تحت عنوان أعمال بوسكان مع بعض أعمال غارسيلاسو دي لا فيغا (1543).

يعد تاريخه مصدر اعتمد عليه جميع الكتاب اللاحقين عن هذا الموضوع، وما زال أحد المصادر الرئيسية على بيرو القديمة.

طبعت أعماله في 17 مجلد ونشرت في مدريد عام 1800.

ميجيل دي ثرفانتس