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دراما المتحدة

وزيرة التضامن تشارك في احتفالية اليوم العالمي للتوعية بالتوحد

كتب:

كريم روماني
10:36 ص | الجمعة 19 أبريل 2024
وزيرة التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن الاجتماعي

شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، احتفالية الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد باليوم العالمي للتوعية بالتوحد تحت شعار «الانتقال من المعاناة إلى الازدهار»، بحضور مها هلالي رئيسة الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، 

مشكلات مصابي التوحد في التواصل الاجتماعي 

أكدت مها هلالي، أن اضطراب طيف التوحد عبارة عن حالة ترتبط بنمو الدماغ وتؤثر على كيفية تمييز الشخص للآخرين والتعامل معهم على المستوى الاجتماعي، مما يتسبب في حدوث مشكلات في التفاعل والتواصل الاجتماعي؛ كما يتضمن الاضطراب أنماطا محدودة ومتكررة من السلوك، ويُشير مصطلح «الطيف» مجموعة كبيرة من الأعراض ومستويات الشدة، ويبدأ في مرحلة الطفولة المبكرة ويتسبب في نهاية المطاف في حدوث مشكلات على مستوى الأداء الاجتماعي في المدرسة والعمل.

الاحتفال العالمي بالتوحد هو اعتراف بحقوق المصابين به

وأضافت هلالي أن الغرض من الاحتفال العالمي بالتوعية باضطراب طيف التوحد، هو الاعتراف بحقوق وكرامة المصابين بالتوحد، وتعزيز مشاركتهم الكاملة وإدماجهم في المجتمع ، وتسليط الضوء على مساهماتهم وإمكاناتهم في مختلف مجالات المسعى البشري.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.