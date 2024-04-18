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خصم 30% على إصدارات «دار الكتب» بمناسبة اليوم العالمي للتراث

كتب:

إلهام الكردوسي
11:01 ص | الخميس 18 أبريل 2024
دار الكتب والوثائق القومية

دار الكتب والوثائق القومية

أعلن دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، تطبيق نسبة خصم 30% على عدد من الإصدارات التراثية المتميزة بدءا من اليوم الخميس 18 أبريل حتى الاثنين المقبل. 

احتفال اليوم العالمي للتراث

وأشارت دار الكتب إلى أن قائمة الإصدارات اشتملت على عدد من الكتب المهمة من بينها «الديوان الأكبر، جماليات التراث المعماري بالقاهرة والإسكندرية، ديوان الشبراوي، الوافي بحل الكافي، شفاء الأسقام، عنقود الزواهر، شرح التائية الكبرى، ديوان نابغة بن شيبان، مصر والتراث الكارتوغرافي باللغتين العربية والإنجليزية، أبنية الأسماء والأفعال، تراث محمد حسين هيكل، محمود فهمي النقراشي..أوراقه ومراسلاته»، وعقد الجمان في 6 مجلدات وعدد آخر من الإصدارات.

برنامج حافل للاحتفال باليوم العالمي للتراث

كما أعدت دار الكتب والوثائق القومية برنامجا حافلا للاحتفال باليوم العالمي للتراث يشمل إقامة ندوة بعنوان «جهود الدولة في حفظ ونشر التراث القومي: دار الكتب والوثائق القومية - نظرة مستقبلية»، فضلا عن تنظيم دار الكتب معرضًا لمستنسخات من لوحات ومخطوطات من مقتنيات الدار.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي