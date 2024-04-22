5 استقالات في إسرائيل منذ «طوفان الأقصى».. آخرها لرئيس شعبة الاستخبارات العسكرية

لا تنتهي قائمة الاستقالات في دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية عملية طوفان الأقصى على يد الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023، ونرصد في هذا التقرير أبرز الاستقالات التي يُرجح بألا تكون الأخيرة.

أحدث استقالة

أحدث استقالة كانت من نصيب رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الجنرال أهارون هاليفا، الذي استقال صباح اليوم الاثنين معلنا «مسؤوليته» عن إخفاقات إبان هجوم الفصائل في ساعة مبكرة من السبت السابع من أكتوبر والذي سيؤدي فيما بعد إلى حربا طاحنا، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا يوضح فيه أن هاليفا طالب التنحي عن منصبه بالتنسيق مع رئيس الأركان على أن يحال للتقاعد بمجرد أن يجري تعيين خليفة له.

استقالة عدد كبير من متحدثي الجيش الإسرائيلي

في مارس الماضي، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، دانيال هاغارى، استقالته ومعه عدد كبير من كبار المسؤولين في نظام المعلومات في الجيش الإسرائيلى، والذي جاء احتجاجا على سير الأمور العملياتية والشخصية.

استقالة مفاوض إسرائيلي

وقدم مندوب الجيش الإسرائيلي في طاقم المفاوضات اللواء احتياط نيتسان ألون، استقالته من منصبه في مطلع مارس الماضي بحسب القناة الـ«13» العبرية، اعتراضا على إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منع توسيع صلاحيات الوفد المفاوض.

استقالة رئيس حزب إسرائيلي

وأقدم وزير من حكومة الطوارئ الإسرائيلية، في مارس الماضي وهو رئيس حزب «تكفا حداشاه»، الوزير جدعون ساعر، على تقديم استقالته بعد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضمه إلى حكومة الطوارئ بشكل مستمر وأكد اقتصاره على أن يكون وزير مؤقت فقط.

استقالة رئيس قسم تراخيص الأسلحة النارية

كما قدم رئيس تراخيص الأسلحة النارية، سرائيل أفيشر، في ديسمبر 2023 استقالته اعتراضا على تسهيل امتلاك الأسلحة في إسرائيل على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بعد أحداث طوفان الأقصى لأن ذلك سيكون له تأثير على أمن إسرائيل.