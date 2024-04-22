«إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن» اليوم.. «مطالبات مصرية بوقف ممارسات إسرائيل»

استعرض برنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن» والخاص بالملف الفلسطيني، بعنوان «مصر تطالب بوقف الممارسات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين».

جهود مصر الدبلوماسية

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي، إنّ الدولة تبذل جهودا سواء دبلوماسية على الصعيد العالمي في الأمم المتحدة او لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من الملاك والروساء أو سامح شكري وزير الخارجية، في لقاءاته واتصالاته، موضحا أنّ الدولة المصرية نجحت في رؤيتها الأخيرة تطبيق نظرية سياسية معروفة وهي نظرية تصفير المشكلات.

تقديم مساعدات إنسانية للأشقاء في قطاع غزة

وأضاف «الدوي»، أنّ مصر لها الدور الرائد في تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة، وأكثر من 87% من المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى قطاع غزة، مساعدات مصرية.

وتابع الكاتب الصحفي أنّ مصر لديها رؤية لمساندة القضية الفلسطينية، موضحا أنّ هذه الرؤية المصرية تنبع من دورها التاريخي لمساندة الأشقاء في فلسطين، فمصر دائما تدعو لدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل 5 يونيو 1967.