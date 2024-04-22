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متحدث « فتح»: أمريكا لا تدعم سوى إسرائيل.. وأوروبا تطالب بوقف العدوان على غزة

كتب:

هانى حسن
01:13 م | الإثنين 22 أبريل 2024
عبدالفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح

عبدالفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح

قال المتحدث باسم حركة فتح عبدالفتاح دولة، إنّ الولايات المتحدة لم تقدم الرعاية والدعم إلا للاحتلال الإسرائيلي، ويجب أن يكون هناك إرادة دولية في وجه الموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل.

وأضاف «دولة»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك توجه أوروبي يستجيب لحقوق الشعب الفلسطيني ويطالب بوقف العدوان الإسرائيلي، ويجب اتخاذ مسار سياسي عبر عقد مؤتمر دولي للسلام متعدد الأطراف للوصول إلى حل للقضية الفلسطينية.

وتابع المتحدث باسم حركة فتح، أنّ الحل العسكري الذي ينفذه الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يجلب الاستقرار للمنطقة.

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