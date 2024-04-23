دعاء الشيخ الشعراوي للستر من العيوب.. ردده الآن

اعتاد المسلمون على الإكثار من ترديد الدعاء في التوقيتات المختلفة، بما فيها الرغبة في الستر والعافية، إلا أن البعض قد لا يعلم ماذا يردد في دعاء الستر، وهو ما يستعرضه هذا التقرير بناء على ما قاله الشيخ محمد متولي الشعراوي، في أحد الدروس الدينية السابقة.

دعاء الستر للشيخ الشعراوي

وقال الشيخ محمد متولي الشعراوي، في دعاء الستر: «اللهم إنك في سترك لعيوبنا، وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء، لتفضح في دار القضاء، وحتى لا نزهد في حسنات من لا نعرف له سيئة، وحسبنا جزاءا على ستر عيوب سوانا، أن تستر غيرنا عن عيوبنا».

وبخلاف دعاء الشيخ الشعراوي، لا توجد صيغة ثابتة أو واحدة يمكن قولها بصفة دعاء للستر، فإنه يمكن للعبد الدعاء بما يناسبه ويحب ويأمل، خاصة أن الدعاء عبادة مستحبة، كما قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية.

أدعية مستحبة للستر

ويردد البعض في دعاء الستر الصيغ التالية:

- اللهم استرني فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم لا تشمت في لا عدو ولا حاسد ولا قريب ولا بعيد مع التوبة النصوح، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

- اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

- ربي قد مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بخير فإنه على كل شيء قدير.

- اللهم إني أعوذ بك من ملمات نوازل البلاء وأهوال عظائم الضراء فأعذني ربي من صرعة البأساء واحجبني عن سطوات البلاء ونجني من مفاجآت النقم واحرسني من زوال النعم ومن زلل القدم.

- اللهم ارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين، واكشف عني ما نزل بي من ضر وشر كل ما أردت من الأمور، وخلصني خلاصا جميلا يا رب العالمين.