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دراما المتحدة

حكم التخلف عن صلاة الجمعة لمريض التوحد.. دار الإفتاء توضح

كتب:

رؤى ممدوح
10:09 ص | الإثنين 22 أبريل 2024
صلاة الجمعة - أرشيفية

صلاة الجمعة - أرشيفية

يقف مرض التوحد حاجزًا بين المريض واختلاطه بالناس، وقد يكون حائلا بينه وبين حضور صلاة الجمعة والخطبة في المسجد، ولكن هل مسموح له عدم الذهاب؟ هذا ما سنتعرف عليه في السطور التالية.

متى يباح لمريض التوحد التخلف عن صلاة الجمعة

وكشفت دار الإفتاء المصرية الحالات التي لا يأثم فيها مريض التوحد إذا تخلف عن صلاة الجمعة، موضحة عبر موقعها الرسمي، أنّه إذا كان المصاب باضطراب التوحد أو الذَّاتَوِيَّة يتضرر من التواجد في أماكن التجمعات ونصحه الطبيب بتركها، فيباح له حينئذٍ ترك صلاة الجمعة، ويجب عليه صلاة الظهر في بيته أربع ركعات، مشددة على أنّه دون ذلك فيجب عليه حضور صلاة الجمعة ويأثم بتركها.

مراعاة الشريعة الإسلامية لأصحاب الاعذار والضعفاء

وقالت الدار إنه مع وجوب صلاة الجمعة على كلِّ ذكرٍ مكلف؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9]، إلا أن الشرع الشريف جاء بالتيسير ورفع الحرج والمشقة، حيث قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].

ولذا، فقد نصَّ الفقهاء على عدِّ المرض من جملة الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجمعة، خاصة إذا لَحِقَ المريض بذلك مشقة أو خاف زيادة المرض، أو كانت لديه علةٌ لا يمكنه معها اللبث في الجامع حتى تنقضي الجمعة، ولا فرق في ذلك بين كون المشقة حاصلة من مرض عضوي أو مرض نفسي أو اضطراب كاضطراب التوحد.

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