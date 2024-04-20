الحروف المقطعة في القرآن.. «الشعراوي» يكشف الإعجاز الإلهي (فيديو)

تبدأ بعض سور القرآن الكريم بحروف مقطعة، وقال الشيخ محمد متولي الشعراوي، في مقطع فيديو، إن الحروف المقطعة معناها أنك تنطق باسم الحرف، مؤكدا أن الحرف له اسم ومسمى، لافتاً إلى أنّ هناك فرق بين الاسم والمسمى، مشيراً إلى أنّ القرآن كله مبني على الوصل لكن فواتح السور مبنية على الوقف.

عدد السور التي بدأت بحروف مقطعة

وتابع: في القرآن الكريم 29 سورة بدأت بحروف هجائية، تقرأ مقطعة بأسمائها هكذا: ألف، لام، ميم، وكان منها ما بدئ بحرف واحد «ص، ق، ن» ومنها ما بدى بحرفين «طه، يس» ومنها ما بديء بثلاثة أحرف «الم» منها ما بدئ بأكثر «كهيعص، حم، عسق».

تفسير معنى الحروف المقطعة

وأضاف «الشعراوي» أنه لم يرد من طريق صحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بيان للمراد منها؛ ولذلك اختلف الناس فيها اختلافًا كثيرًا، وكان لهم آراء، وأوضح: العلماء لهم اتجاهين، الأول يقول إن الكلمات علمها عند الله ولا نعرف المراد منها، وفريق آخر، قال إنها أسماء للسور، والبعض قال إن هذه الحروف أوائل بعض السور مثال على وجه التحدي والإعجاز وتحدي المشركين رغم أنهم آل فصاحة على أن يأتوا بمثل آية من القرآن الكريم، والدليل على ذلك قوله تعالى: «قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا».

وعليه، فليس في هذا المعنى ما يطعن به في القرآن، بل إن العكس هو الصحيح، فإنها تدل على إعجاز القرآن الكريم وعدم قدرة الخلق على الإتيان بمثله، وتابع: «إن كنت تقصد الحروف المقطعة في فواتح بعض السور القرآنية فإن هذه الحروف من مظاهر إعجاز القرآن الكريم، وفيها إشارة إلى أن القرآن الكريم مركب من جنس هذه الأحرف التي يكوِّن منها العرب كلامهم، ومع ذلك فإنهم يعجزون عن أن يصيغوا منها مثل هذا القرآن».